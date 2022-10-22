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Salernitana - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Salernitana ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:01
Salernitana - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 11. haftada Salernitana ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Spezia maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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