Haberler İtalya Serie A Napoli Bologna: 3-2 | MAÇ SONUCU

Napoli Bologna: 3-2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da Napoli, 10. hafta mücadelesinde Bologna ile karşılaştı. Lider Napoli, maçı 3-2 kazandı. Maçta goller; 41. dakikada Zirkzee, 45. dakikada Juan Jesus, 49. dakikada Lozano, 51. dakikada Barrow ve 69. dakikada Osimhen'den geldi. Bu sonuçla birlikte Napoli, 26 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Bologna ise 7 puanda kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 21:25
Napoli Bologna: 3-2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da Napoli, 10. hafta mücadelesinde Bologna ile karşılaştı. Lider Napoli, maçı 3-2 kazandı.

Maçta goller; 41. dakikada Zirkzee, 45. dakikada Juan Jesus, 49. dakikada Lozano, 51. dakikada Barrow ve 69. dakikada Osimhen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, 26 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Bologna ise 7 puanda kaldı.

Napoli, Serie A'nın 11. haftasında Roma deplasmanına çıkacak. Bologna ise sahasında Lecce ile karşılaşacak.

NAPOLI'DEN PARLAK PERFORMANS

Serie A'da ilk 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Napoli, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Toplam 25 gol atan takım, kalesinde ise 9 gol gördü.

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