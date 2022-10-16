Napoli Bologna: 3-2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da Napoli, 10. hafta mücadelesinde Bologna ile karşılaştı. Lider Napoli, maçı 3-2 kazandı.
Maçta goller; 41. dakikada Zirkzee, 45. dakikada Juan Jesus, 49. dakikada Lozano, 51. dakikada Barrow ve 69. dakikada Osimhen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Napoli, 26 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Bologna ise 7 puanda kaldı.
Napoli, Serie A'nın 11. haftasında Roma deplasmanına çıkacak. Bologna ise sahasında Lecce ile karşılaşacak.
NAPOLI'DEN PARLAK PERFORMANS
Serie A'da ilk 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Napoli, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Toplam 25 gol atan takım, kalesinde ise 9 gol gördü.