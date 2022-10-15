Haberler İtalya Serie A Torino Derbisi'ni Juventus kazandı! Torino - Juventus: 0-1 | MAÇ SONUCU

Torino Derbisi'ni Juventus kazandı! Torino - Juventus: 0-1 | MAÇ SONUCU

Serie A'da Torino kentinin iki takımı derbide kozlarını paylaştı. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında, konuk Juventus, Dusan Vlahovic'in 74. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, Torino'yu 1-0 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 22:09
Torino Derbisi'ni Juventus kazandı! Torino - Juventus: 0-1 | MAÇ SONUCU

Serie A'da Torino kentinin iki takımı derbide kozlarını paylaştı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, konuk Juventus, Dusan Vlahovic'in 74. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Juventus, Torino maçında aldığı galibiyetle ligde rahat bir nefes aldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve puan tablosunda 7. sırada yer aldı.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 11 puanla 11. basamakta kaldı.

Bu arada, Torino kadrosundaki genç Türk oyuncu Emirhan İlkhan ise Juventus maçında yedek soyunmasına karşın görev almadı.

Serie A'da bugün oynanan bir diğer maçta Empoli de konuk ettiği Monza'yı 1-0'lık skorla yendi.

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