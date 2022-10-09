Monza - Spezia maçı CANLI

Monza ve Spezia İtalya Serie A'nın 9. haftasında karşı karşıya geliyor.
Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
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İLK 11'LER
MONZA: Gregorio, Izzo, Mari, Caldirola, Cıurria, Rovella, Sensi, Carlos, Pessina, Caprari, Gytkjaer
SPEZIA: Dragowski, Holm, Ampadu, Bourabia, Gyasi, Kiwior, Nzola, Bastoni, Kovalenko, Agudelo, Nikolaou
MONZA-SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Monza-Spezia maçı 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başladı ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.