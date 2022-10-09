Haberler İtalya Serie A Monza - Spezia maçı CANLI

Monza - Spezia maçı CANLI

İtalya Serie A'da 9. hafta mücadelesinde Monza kendi evinde Spezia'yı ağırlıyor. Monza son olarak ligde Sampdoria ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Konuk ekip Spezia ise Lazio'dan 4 gol yiyerek hezimete uğramıştı. Monza - Spezia maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:01 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:02
Monza - Spezia maçı CANLI

Monza ve Spezia İtalya Serie A'nın 9. haftasında karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

MONZA: Gregorio, Izzo, Mari, Caldirola, Cıurria, Rovella, Sensi, Carlos, Pessina, Caprari, Gytkjaer

SPEZIA: Dragowski, Holm, Ampadu, Bourabia, Gyasi, Kiwior, Nzola, Bastoni, Kovalenko, Agudelo, Nikolaou

MONZA-SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Monza-Spezia maçı 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başladı ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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