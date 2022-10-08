Sassuolo - Inter: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Ligi'nin 9. haftasında Inter deplasmanda Sassulo ile karşı karşıya geldi.
MAPEI Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Inter oldu.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 44 ve 75. dakikalarda Edin Dzeko attı. Ev sahibi Sassuolo'nun tek golünü ise 60. dakikada Frattesi kaydetti.
Sassuolo'da milli futbolcularımızdan Kaan Ayhan 82. dakikada oyuna girdi. Inter'de Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
5. galibiyetine ulaşan Inter ligde 15 puana yükselirken, Sassuolo ise 12 puanda kaldı.