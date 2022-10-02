Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde Sassuolo, sahasında Salernitana'yı konuk ediyor. Heyecan dolu maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Sassuolo: Consigli, Erlic, Ferrari, Rogerio, Toljan, Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Ceide, Lauriente, Pinamonti.

Salernitana: Sepe, Daniliuc, Lovato, Bronn, Maggiore, Coulibaly, Candreva, Mazzocchi, Piatek, Dia.

TARİHE GEÇTİ!



Maria Sole Ferrieri Caputi, bu karşılaşma ile beraber Serie A'da maç yöneten ilk kadın hakem oldu.