Haberler İtalya Serie A Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE

Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde Sassuolo, sahasında Salernitana'yı konuk ediyor. Heyecan dolu maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 15:55 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:17
Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde Sassuolo, sahasında Salernitana'yı konuk ediyor. Heyecan dolu maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Sassuolo: Consigli, Erlic, Ferrari, Rogerio, Toljan, Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Ceide, Lauriente, Pinamonti.

Salernitana: Sepe, Daniliuc, Lovato, Bronn, Maggiore, Coulibaly, Candreva, Mazzocchi, Piatek, Dia.

TARİHE GEÇTİ!

Maria Sole Ferrieri Caputi, bu karşılaşma ile beraber Serie A'da maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

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