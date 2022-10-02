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Lazio - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Lazio ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:58 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 12:00
Lazio - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Lazio ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Spezia maçı 2 Ekim Pazar günü saat 13.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LAZIO - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Cancellieri, Zaccagni

Spezia

Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Ferrer; Gyasi, Nzola

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