Haberler İtalya Serie A Kim Min-Jae'den Napoli ve Spalleti açıklaması: Harika bir insan

Kim Min-Jae'den Napoli ve Spalleti açıklaması: Harika bir insan

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan basınına konuştu. Kim Min-Jae yaptığı konuşmada, Teknik Direktör Luciano Spalletti hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte o açıklamalar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 17:51
Kim Min-Jae'den Napoli ve Spalleti açıklaması: Harika bir insan

Napoli forması giyen Kim Min Jae, takımının ligde Torino karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Güney Koreli savunma oyuncusu, "Napoli gibi harika bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum." dedi.

Takımın teknik direktörü Luciano Spalletti için övgü dolu ifadeler kullanan Kim Min Jae, "Teknik direktörümüz harika bir insan. Onunla birlikte sadece savunma değil, birçok konuda gelişebileceğimi biliyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olmasının ardından İtalyan ekibindeki başarılı performansı ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, Eylül ayında Seria A'a ayın oyuncusu seçilmişti.

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