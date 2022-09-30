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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae İtalya'da ayın oyuncusu seçildi!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalya'da performansıyla göz dolduran Kim Min Jae, Serie A'da ayın oyuncusu seçilmeyi başardı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 16:38
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae İtalya'da ayın oyuncusu seçildi!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını terleten ve kısa bir süre içerisinde pek çok takımın transfer radarına giren Güney Koreli yıldız Kim Min Jae kısa bir süre evvel İtalya'nın önde gelen ekiplerinden Napoli'ya transfer olmuştu.

Napoli'de ise şimdiye kadar oynadığı futbolla kısa sürede takımın ve taraftarların sevgilisi haline gelen oyuncuya müjdeli haber verildi. Yıldız stoper son olarak İtalya Serie A'da eylül ayının futbolcusu oldu.

FİLELERİ SARSTI

Napoli forması altında şimdiye kadar 8 karşılaşmada forma terleten 25 yaşındaki yıldız defansif başarısının yanı sıra 2 kez ise ağları havalandırma başarısı gösterdi.

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