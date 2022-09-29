Inter Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de yıldızı parlayan Çağlar Söyüncü, bu sezon istediği forma şansını bulamıyor. Milli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, devre arası transfer dönemi için oluşturduğu listeye Çağlar Söyüncü'yü de ekledi. Milano temsilcisinin, milli stoperi bonservisiyle alabileceği konuşuluyor.

26 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemenspor altyapısında başladı. Başarılı stoper sırasıyla Bucaspor, Yeşiltepe, Aliağa, Altınordu, Freiburg ve Leicester City formaları giydi. Tecrübeli stoperin kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Çağlar'ın güncel piyasa değeri 28 milyon euro...