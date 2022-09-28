Haberler İtalya Serie A İtalya Serie A'da bir ilk! O maçta kadın hakem düdük çalacak

İtalya Serie A'da bir ilk! O maçta kadın hakem düdük çalacak

İtalya Serie A'nın 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak. 31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Mapei Stadı'nda oynanacak maça atandı. İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 17:56
İtalya Serie A'da bir ilk! O maçta kadın hakem düdük çalacak

İtalya Serie A'nın 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak.

Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.

31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.

Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Alex de Souza'nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...
Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı
Adem Ljajic yeniden Süper Lig'de!
Buruk transferde ince eleyip sık dokuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emirhan'dan olay sözler! "Futbolu bırakacaktım"
Fabio Cannavaro'nun yeni durağı belli oldu!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
POLİS BANKA PROMOSYONU NE KADAR?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serie A'da bir ilk! O maçta kadın hakem düdük çalacak Serie A'da bir ilk! O maçta kadın hakem düdük çalacak 17:55
Dele Alli için flaş sözler! Dele Alli için flaş sözler! 17:03
Kırklarelispor 5 golle turladı! Kırklarelispor 5 golle turladı! 16:52
Şanlıurfaspor - Karşıyaka | CANLI Şanlıurfaspor - Karşıyaka | CANLI 16:25
O kulübün başkanını çok kızdırdı! O kulübün başkanını çok kızdırdı! 16:10
Kastamonuspor penaltılarla turladı Kastamonuspor penaltılarla turladı 15:43
Daha Eski
Galatasaray'da büyük operasyon! Görüşmeler başlıyor Galatasaray'da büyük operasyon! Görüşmeler başlıyor 15:15
Canlı yayında açıkladı! "Favori ve kırmızı kart..." Canlı yayında açıkladı! "Favori ve kırmızı kart..." 14:52
Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! 14:43
Fırtına Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Fırtına Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:40
Dele Alli derbide oynayacak mı? Valerien Ismael... Dele Alli derbide oynayacak mı? Valerien Ismael... 14:27
Eski hocasından Yusuf sözleri! "Hata etti" Eski hocasından Yusuf sözleri! "Hata etti" 14:15