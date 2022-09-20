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Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk! Juventus, Inter, Roma ve Milan aynı gün yenildi

Dünyanın en iyi 5 ligi arasında gösterilen İtalya Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk yaşandı. Serie A'nın dev ekipleri Juventus, Inter, Milan ve Roma 1955 yılının ardından ilk kez aynı gün mağlup oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 15:41
Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk! Juventus, Inter, Roma ve Milan aynı gün yenildi

İtalya Serie A'da son hafta sonuçları ilginç bir istatistiğe neden oldu. Juventus, Inter, Milan ve Roma son hafta oynadıkları maçlarda yenildiler. Böylece Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş oldu.

AĞIR TOPLARIN HEPSİ KAYBETTİ
Milan sahasında Napoli'ye 2-1, Roma sahasında Atalanta'ya 1-0, Juventus deplasmanda Monza'ya 1-0 ve Inter deplasmanda Udinese'ye 3-1 kaybetti.

67 YIL SONRA BİR İLK
Bu sonuçlarla birlikte 4 dev takım 67 yıl sonra ilk kez aynı gün maç kaybetmiş oldu. Bu dört takım en son 13 Şubat 1955'te aynı gün mağlup olmuşlardı.

Serie A'da son hafta sonrasında tablo birbirine yaklaştı. Lider Napoli ile 7. sıradaki Inter'in arasında sadece 5 puan bulunuyor.

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