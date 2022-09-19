Tolgay fişi çekti

İtalya Serie A'da Udinese kasırgası dinmiyor. Siyah- beyazlılar, şampiyonluk adayı İnter'i konuk ettiği maçtan 3-1 galip ayrılarak, üst üste 5. galibiyetini aldı. Maçta gol perdesini kapatan gol ise bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan'dan geldi. Arslan, 90+3'te Udinese'yi 3-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imzasını koydu. Udinese, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkartıp zirve yarışını sürdürdü. Deplasmanda 3'te sıfır çeken Milano devi ise 12 puanla 6. sırada kaldı.