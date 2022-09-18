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Fiorentina - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Fiorentina ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:30
Fiorentina - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Fiorentina ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Hellas Verona maçı 18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meite, Valeri; Pickel, Dessers, Okereke

Lazio

Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile, Pedro

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