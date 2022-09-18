Cremonese - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cremonese - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Cremonese ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Lazio maçı 18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

CREMONESE - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meite, Valeri; Pickel, Dessers, Okereke

Lazio

Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile, Pedro