Haberler İtalya Serie A Spezia - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Spezia ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 14:06
Spezia - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Spezia ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Sampdoria maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kilodan 85 kiloya düştü! 55 kilo veren Erhan Ufak'ın son hali...
Beşiktaş'ın ismini kullanıp taraftarı dolandıracaklardı! Sahte coinci 'medyum' çıktı
Afrika basınından Sacha Boey'a övgü!
UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Torino - Sassuolo maçı saat kaçta?
Bologna - Empoli maçı saat kaçta?
18 EYLÜL TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN? | 2022 KPSS'den 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir? - Barajı geçmek için kaç net gerekir?
KPSS’YE ULAŞIM KARTI, PARA, ANAHTARLA GİRİLİR Mİ? | KPSS’de bozuk para, kağıt para, alyans, gözlük şapka, kemer yasak mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... 13:42
Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı saat kaçta? 13:42
İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme büyük tepki! İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme büyük tepki! 13:14
TFF 1. Lig'de dev maç! Samsunspor Sakaryaspor'u ağırlıyor TFF 1. Lig'de dev maç! Samsunspor Sakaryaspor'u ağırlıyor 13:08
Melo'nun belgeseli geliyor! G.Saray ve İstanbul... Melo'nun belgeseli geliyor! G.Saray ve İstanbul... 12:38
İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:28
Daha Eski
İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:27
Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta? Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta? 12:20
Barcelona - Elche maçı saat kaçta? Barcelona - Elche maçı saat kaçta? 12:13
İstanbulspor'da Ethem'i şoku! İstanbulspor'da Ethem'i şoku! 11:54
Afrika basınından Sacha Boey'a övgü! Afrika basınından Sacha Boey'a övgü! 11:39
Tottenham - Leicester City maçı saat kaçta? Tottenham - Leicester City maçı saat kaçta? 11:24