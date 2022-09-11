Sassuolo Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Sassuolo-Udinese maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 10 puanla 5. sırada yer alan Sassuolo sahasında 6 puanla 12. sırada bulunan Udinese'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.
SASSUOLO-UDINESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sassuolo'nun sahasında Udinese'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SASSUOLO-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Lauriente, Pinamonti, Kyriakopoulos
Udinese: Silvestri; Becao, Perez, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Isaac, Deulofeu