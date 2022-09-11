Lazio Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Lazio-Hellas Verona maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 8 puanla 9. sırada yer alan Lazio sahasında 5 puanla 13. sırada bulunan Hellas Verona'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.
LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio'nun sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 19.00'da başlayacak ve mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Antonio, Vecino; Anderson, Immobile, Zaccagni
Hellas Verona: Montipo; Dawidowicz, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Lasagna, Henry