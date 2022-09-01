Bologna - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Salernitana maçı 1 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.