Paul Pogba'nın başı kardeşi Matias ile dertte! Şantaj, haraç alma...

Fransız futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan Paul Pogba'nın başı kardeşi Mathias ile dertte. Pogba, kardeşini kendisinden haraç almak isteyenlere yardım etmekte suçladı. Pogba'ya yanıt veren kardeşi ise Juventuslu yıldızın, Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını ileri sürdü.
Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra İtalyan devi Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın kardeşi Mathias, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca bir video yayımladı ve kardeşinin bir başka Fransız futbolunun yıldız ismi Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını söyledi. Mathias, Pogba'nın Mbappe'yi büyücülükle anılan biri aracılığıyla lanetlendiğini ve kendisini de hapse göndermek için çaba gösterdiğini söyledi.
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Fransa basınına yer alan haberlere göre, organize bir çete Pogba'yı tehdit etti ve ve gasp girişiminde bulundu. Yetkili birimler ise bu konuya ilişkin bilgilendirildi. Pogba ise kardeşini kendisine organize suç içinde tehdit ve haraç alma girişiminde bulunanlara "katkı sağlamakla" suçladı.