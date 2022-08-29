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Paul Pogba'nın başı kardeşi Matias ile dertte! Şantaj, haraç alma...

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba'nın başı, kardeşi Matias Pogba ile derde girdi. İddiaya göre Matias Pogba, Paul Pogba'dan haraç isteyenlere yardım ediyor. Matias Pogba ise, Paul Pogba'nın Mbappe'ye büyü yaptığını iddia etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:50
Paul Pogba'nın başı kardeşi Matias ile dertte! Şantaj, haraç alma...

Fransız futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan Paul Pogba'nın başı kardeşi Mathias ile dertte. Pogba, kardeşini kendisinden haraç almak isteyenlere yardım etmekte suçladı. Pogba'ya yanıt veren kardeşi ise Juventuslu yıldızın, Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını ileri sürdü.

Paul Pogba'nın başı kardeşi Matias ile dertte! Şantaj, haraç alma...

Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra İtalyan devi Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın kardeşi Mathias, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca bir video yayımladı ve kardeşinin bir başka Fransız futbolunun yıldız ismi Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını söyledi. Mathias, Pogba'nın Mbappe'yi büyücülükle anılan biri aracılığıyla lanetlendiğini ve kendisini de hapse göndermek için çaba gösterdiğini söyledi.

Paul Pogba'nın başı kardeşi Matias ile dertte! Şantaj, haraç alma...

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Fransa basınına yer alan haberlere göre, organize bir çete Pogba'yı tehdit etti ve ve gasp girişiminde bulundu. Yetkili birimler ise bu konuya ilişkin bilgilendirildi. Pogba ise kardeşini kendisine organize suç içinde tehdit ve haraç alma girişiminde bulunanlara "katkı sağlamakla" suçladı.

Paul Pogba'nın başı kardeşi Matias ile dertte! Şantaj, haraç alma...

Pogba'nın avukatı ise yaptığı açıklamada, "Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Paul Pogba'nın başı kardeşi Matias ile dertte! Şantaj, haraç alma...

Fransa radyosu Franceinfo ise Paul Pogba'nın kendisi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirten bir video paylaşan kardeşi Mathias Pogba için şikayette bulundu ve yasal süreç başlattığını duyurdu.

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