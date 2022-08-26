Son dakika transfer haberleri: Arkadiusz Milik Juventus'ta!

İtalya Serie A devi Juventus, dikkat çeken bir transfere imza attı. Kulüp, Olympique Marsilya'da forma giyen Polonyalı golcü Arkadiusz Milik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Juventus'un kiralama bedeli olarak Fransız ekibine 2 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 8 milyon euro olduğu aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcu, daha önce de İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giymiş, çıktığı 122 karşılaşmada 48 gole imzasını atmıştı.