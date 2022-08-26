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Son dakika transfer haberleri: Arkadiusz Milik Juventus'ta!

Son dakika transfer haberleri... İtalyan devi Juventus, 28 yaşındaki Polonyalı golcü Arkadiusz Milik'i Olympique Marsilya'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 11:39
Son dakika transfer haberleri: Arkadiusz Milik Juventus'ta!

İtalya Serie A devi Juventus, dikkat çeken bir transfere imza attı. Kulüp, Olympique Marsilya'da forma giyen Polonyalı golcü Arkadiusz Milik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Juventus'un kiralama bedeli olarak Fransız ekibine 2 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 8 milyon euro olduğu aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcu, daha önce de İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giymiş, çıktığı 122 karşılaşmada 48 gole imzasını atmıştı.

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