Son dakika transfer haberleri: Arkadiusz Milik Juventus'ta!

İtalya Serie A devi Juventus, dikkat çeken bir transfere imza attı. Kulüp, Olympique Marsilya'da forma giyen Polonyalı golcü Arkadiusz Milik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Juventus'un kiralama bedeli olarak Fransız ekibine 2 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 8 milyon euro olduğu aktarıldı.
28 yaşındaki futbolcu, daha önce de İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giymiş, çıktığı 122 karşılaşmada 48 gole imzasını atmıştı.
🇵🇱 @arekmilik9 est prêté avec option d'achat à la @juventusfc.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 26, 2022
Merci pour tout et bonne chance 💙 pic.twitter.com/xVZc0OQyfY