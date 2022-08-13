Sampdoria - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Sampdoria ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Atalanta maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.