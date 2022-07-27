Depay Juve’ye

Hücum hattında yaşanan ayrılıkların ardından takıma yeni bir kan getirmek isteyen Juventus'un, yeni hedefini belirledi. İspanyol basınında çıkan habere göre; Juventus, Barcelona'nın gözden çıkardığı 28 yaşındaki Hollandalı forvet Memphis Depay'ı gündemine aldı.
Hücumhattında yaşanan ayrılıkların ardından takıma yeni bir kan getirmek isteyen Juventus'un, yeni hedefini belirledi. İspanyol basınında çıkan habere göre; Juventus, Barcelona'nın gözden çıkardığı 28 yaşındaki Hollandalı forvet Memphis Depay'ı gündemine aldı.