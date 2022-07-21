Dybala Roma'da

İtalya Seria A ekiplerinden Roma, geçen sezon Juventus'ta forma giyen Arjantinli golcü Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 2012'den beri İtalya Serie A'da top koşturan Dybala, daha önce Palermo ve Juventus forması giydi. Dybala, Juventus formasıyla 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

JUVENTUS ARADIĞI STOPERİ BULDU

Matthıjs de Ligt'in Bayern Münih'e transferinin ardından stoper arayışlarına başlayan Juventus, Torino'da oynayan Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer ile anlaştı. Transfer 42 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro'luk çeşitli bonuslar karşılığında bitti.