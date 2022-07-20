Haberler İtalya Serie A Merih'e kanca

Merih'e kanca

Lukaku hamlesiyle transferde dikkatleri üzerine çeken İnter, savunma hattını da Atalanta’da forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral ile takviye etme hazırlığında

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Merih'e kanca

İtalya Serie A kulüplerinden İnter, Slovak savunmacısı Milan Skriniar'ın PSG'ye gitme ihtimaline karşı alternatif arayışlarına başladı. Listede Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral da yer alıyor. Atalanta, bonservisi İnter'de olan forvet oyuncusu Pinamonti ile Merih Demiral takasını kabul ederse transfer kısa süre içerisinde tamamlanacak.

İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Merih Demiral geçen sezon Atalanta ile 42 maça çıkmış; 2 gol, 3 asistlik performans çizmişti. Atalanta'nın Pinamonti'ye ilgisi de biliniyor. Teknik direktör Gasperini, yönetime forvet istediğini bildirmişti. Geçen sezon Empoli'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki hücumcu 36 lig maçında 13 gole imza atmıştı.

DİĞER
Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş! Bakın kim çıktı...
Bodrum'da "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te!
Kanarya Kiev deplasmanında! İşte Jesus'un ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma'nın yeni hedefi Belotti
Ibrahimovic imzayı attı! Resmen açıklandı
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Bu oyunlar sudan ucuz! Epic Games yaz indirimleri başladı
Sebastien Haller'de rastlanan testis tümörü nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vale! Vale! 06:41
Haji Wright’tan 3 yıllık imza Haji Wright’tan 3 yıllık imza 01:26
Aslan golsüz bitirdi Aslan golsüz bitirdi 01:24
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da 01:01
Daha Eski
Cimbom transferi KAP'a bildirdi! Cimbom transferi KAP'a bildirdi! 01:01
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! 01:00
Buruk'tan Seferovic sözleri! Buruk'tan Seferovic sözleri! 01:00
G.Saray'dan golsüz prova! G.Saray'dan golsüz prova! 01:00
Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! 01:00
Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! 00:59