Merih'e kanca

İtalya Serie A kulüplerinden İnter, Slovak savunmacısı Milan Skriniar'ın PSG'ye gitme ihtimaline karşı alternatif arayışlarına başladı. Listede Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral da yer alıyor. Atalanta, bonservisi İnter'de olan forvet oyuncusu Pinamonti ile Merih Demiral takasını kabul ederse transfer kısa süre içerisinde tamamlanacak.

İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Merih Demiral geçen sezon Atalanta ile 42 maça çıkmış; 2 gol, 3 asistlik performans çizmişti. Atalanta'nın Pinamonti'ye ilgisi de biliniyor. Teknik direktör Gasperini, yönetime forvet istediğini bildirmişti. Geçen sezon Empoli'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki hücumcu 36 lig maçında 13 gole imza atmıştı.