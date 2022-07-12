İngiltere'de hiç mutlu olamayan 29 yaşındaki futbolcu sürekli ayrılmak istiyordu ancak ManU onun bonservisini yüksek tuttuğu için gidemiyordu. Sözleşmesi biter bitmez yuvasına geri döndü.



TARİHİ BERABER YAZACAĞIZ

İtalyan ekibi şu açıklamayı yaptı: "Paul, Torino'ya geri döndü. Gençken ayrıldı, yetişkin bir adam ve şampiyon olarak döndü ama değişmeyen bir şey var o da kulüp tarihinin unutulmaz sayfalarını bir kez daha beraber yazma arzusu" POGBA, Juve'de 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası 3 de İtalya Süper Kupası kazanmıştı.