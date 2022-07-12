Haberler İtalya Serie A Pogba juve’de

Pogba juve’de

Juventus, transfer piyasasını hareketlendirdi. Siyah-beyazlılar 2016 yılında 105 milyon euro'ya Manchester United'a sattığı Fransız orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak renklerine bağladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Pogba juve’de

İngiltere'de hiç mutlu olamayan 29 yaşındaki futbolcu sürekli ayrılmak istiyordu ancak ManU onun bonservisini yüksek tuttuğu için gidemiyordu. Sözleşmesi biter bitmez yuvasına geri döndü.


TARİHİ BERABER YAZACAĞIZ
İtalyan ekibi şu açıklamayı yaptı: "Paul, Torino'ya geri döndü. Gençken ayrıldı, yetişkin bir adam ve şampiyon olarak döndü ama değişmeyen bir şey var o da kulüp tarihinin unutulmaz sayfalarını bir kez daha beraber yazma arzusu" POGBA, Juve'de 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası 3 de İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

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