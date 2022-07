Zeki Çelik resmen Roma'ya transfer oldu!

Son olarak Fransız ekibi Lille'de oynayan ve burada şampiyonluk da yaşayan Zeki Çelik'in, yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli futbolcu, bundan sonra kariyerine İtalyan devi Roma'da devam edecek.

Roma, transferi resmi olarak açıkladı. Öte yandan anlaşmanın 4 yıllık olduğu ifade edildi.



"BU KULÜPTE OYNAMAK BENİM İÇİN ONUR"

Zeki Çelik yaptığı transferi sonrası yaptığı konuşmada, "Böylesine büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Büyük hedeflerim var. Takıma katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum. Asla pes etmem. Beni her zaman sahada mücadele ederken göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Zeki Celik 🐺🇹🇷



The club is delighted to confirm the signing of the Turkish full-back!



We are also proud to continue assisting in the search for missing children worldwide. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/9kW1EL8Jma