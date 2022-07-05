Zeki Çelik resmen Roma'ya transfer oldu!

Son olarak Fransız ekibi Lille'de oynayan ve burada şampiyonluk da yaşayan Zeki Çelik'in, yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli futbolcu, bundan sonra kariyerine İtalyan devi Roma'da devam edecek.

Roma, transferi resmi olarak açıkladı. Öte yandan anlaşmanın 4 yıllık olduğu ifade edildi.



"BU KULÜPTE OYNAMAK BENİM İÇİN ONUR"

Zeki Çelik yaptığı transferi sonrası yaptığı konuşmada, "Böylesine büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Büyük hedeflerim var. Takıma katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum. Asla pes etmem. Beni her zaman sahada mücadele ederken göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



LILLE'DEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

ZEKİ BÖYLE VEDA ETTİ







Zeki Çelik, Lille formasıyla 143 müsabakada rol almış ve 8 gol 14 asistlik performans sergilemişti.