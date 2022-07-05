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Milan, Divock Origi'yi kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Belçikalı forvet futbolcusu Divock Origi'yi transfer etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 17:48
Milan, Divock Origi'yi kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Belçikalı golcü futbolcu Divock Origi'yi transfer etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Milan, Liverpool ile sözleşmesi biten Belçikalı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Kariyerinde KRC Genk, LOSC Lille, Wolfsburg ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Origi, dört sene top koşturduğu Liverpool ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası ve 1 de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

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