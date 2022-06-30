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Dybala Juventus'tan resmen ayrıldı!

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Arjantinli golcü Paulo Dybala, takımdan resmen ayrıldı. Juventus formasıyla çıktığı 293 maçta 115 gol 45 asiste imza atan yıldız futbolcu için özel bir ayrılık paylaşımı geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:09
Dybala Juventus'tan resmen ayrıldı!

Serie A devi Juventus, Paulo Dybala'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Torino ekibinden yapılan açıklamada, Paulo Dybala'nın kariyerine Torino'dan uzakta devam edeceğine yer verildi. Açıklamada "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadeleri kullanıldı.

Juventus formasıyla 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 45 asiste imza attı. Arjantinli oyuncu ayrıca, siyah-beyazlı ekiple 12 kupa kazandı.

28 yaşındaki Paulo Dybala'nın adı Milan ve Inter ile anılıyor.

MORATA'YA DA VEDA EDİLDİ
Juventus ayrıca İspanyol oyuncu Alvaro Morata ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Alvaro Morata son 2 sezondur İtalyan ekibinde kiralık forma giyordu.

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