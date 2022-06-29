Haberler İtalya Serie A Serie A'da flaş karar! Aynı puanda bitiren takımlar şampiyonluk için maç yapacak

Serie A'da flaş karar! Aynı puanda bitiren takımlar şampiyonluk için maç yapacak

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A için flaş bir karar alındı. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), sezon sonunda zirvede yer alan iki takımın eşit puanda olması durumunda şampiyonu belirlemek üzere tek maçlık final karşılaşması oynanacağını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:35
Serie A'da flaş karar! Aynı puanda bitiren takımlar şampiyonluk için maç yapacak

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi Serie A'da sezon sonunda zirvede yer alan iki takımın eşit puanda olması durumunda şampiyonu belirlemek üzere tek maçlık final müsabakası oynanmasına karar verdi.

FIGC genel kurulu sonrasında dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren ligi zirvede eşit puanlarla tamamlayan iki takım arasında şampiyonu belirlemek üzere play-off yöntemine gidilecek ve tek maç üzerinden final müsabakası yapılacak.

Buna göre, bu final maçının 90 dakikalık normal süresinde de iki takım arasında eşitliğin bozulmaması halinde şampiyonu belirlemek üzere doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.

İtalya'da son oynanan 2021-2022 sezonunda Milan, Inter'in 2 puan önünde ipi göğüslemişti.

Avrupa'nın diğer üst düzey liglerinde şampiyonu belirlemek üzere play-off yöntemi kullanılmazken, takımlar arasında puan eşitliği olması halinde gol averajı ya da ikili averaj şampiyonun belirlenmesinde ana unsur olmaya devam ediyor.

Bu arada, FIGC aldığı kararla, pandemi döneminde getirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı da kalıcı hale getirildi. Ayrıca uzatma içeren maçlarda ek 6. oyuncu değişikliği de yapılabileceği belirtildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: İtalyanlar gece yarısı transferi duyurdu! Galatasaray kendi Talisca’sını buldu…
Cüneyt Arkın'ın 1953 yılında çekilmiş 19 Mayıs Tören fotoğrafı ortaya çıktı! O zamanlar daha 16 yaşında genç bir delikanlıydı...
Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu
Dudu'da flaş gelişme! Fenerbahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Divock Origi Milan’da
Enes Ünal'a Çizme'den dev talip!
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 LGS tercih dönemi ne zaman?
KREDİ KARTIYLA KURBANLIK ALINIR MI?
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | 4/B personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın gözdesi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın gözdesi İstanbul'a geldi! 15:14
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 14:58
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor 14:39
Serie A'da flaş karar! Şampiyonluk için... Serie A'da flaş karar! Şampiyonluk için... 14:34
Göztepe'nin yeni teknik direktörü açıklandı! Göztepe'nin yeni teknik direktörü açıklandı! 14:22
Jorge Jesus'tan Berisha mesajı! Kalıyor mu? Jorge Jesus'tan Berisha mesajı! Kalıyor mu? 14:14
Daha Eski
Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 14:08
Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu 13:24
Serena Williams'tan Wimbledon'a erken veda! Serena Williams'tan Wimbledon'a erken veda! 10:14
Yunus Akgün bombası! İşte önerilen rakam Yunus Akgün bombası! İşte önerilen rakam 10:20
İndirim yapması bekleniyor! İşte yeni maaşı İndirim yapması bekleniyor! İşte yeni maaşı 10:59
Rudi Garcia'nın yeni adresi resmen açıklandı! Rudi Garcia'nın yeni adresi resmen açıklandı! 11:14