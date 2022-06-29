Enes Ünal'a Çizme'den dev talip!

İspanya La Liga takımlarından Getafe'de forma giyen Enes Ünal, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Juventus, Alvaro Morata'nın takımdan ayrılmasıyla forvet arayışlarını sürdürürken Enes için de nabız yokladı. Vlahovic'in yanına ikinci forvet arayışındaki siyah- beyazlılar, milli futbolcumuz için istenen 25 milyon euro'yu fazla bulduğu ama görüşmelere devam etme isteğinde olduğu iddia edildi. 40 milyon euro serbest kalma bedeli olan Enel ile Fiorentina'nın da ilgilendiği kaydedildi. Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olduktan sonra Hollanda ve Belçika'da tecrübe kazanan, daha sonra İspanya La Liga'da çeşitli ekiplere giden Enes Ünal, kariyer zirvesini bu sezon Getafe'de gördü. Enes Ünal, geçtiğimiz sezon La Liga'da 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı. Uzun süre Benzema ile gol krallığı yarışında baş başa giden Enes, sezonu 16 golle bitirmişti. 25 yaşındaki futbolcu taraftarın kullandığı oylar neticesinde kulüpte yılın futbolcusu seçilmeyi de başarmıştı.

İspanyol ekibi Getafe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Enes Ünal için şimdiye kadar 28 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Getafe'ye de Villarreal'den 9 milyon euro'ya gelmişti.