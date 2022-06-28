Çağlar Söyüncü Çizme'ye

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor. Real Madrid'le de adı anılan 26 yaşındaki savunmacı, İnter'le görüşmelerde son aşamaya geldi. Milli oyuncu, Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan ekibinin, önümüzdeki günlerde bu transferi resmiyete dökmesine kesin gözle bakılıyor.



REFERANSI ÇALHANOĞLU

Çağlar için kapıyı 40 milyon euro'dan açan İngiliz ekibine 30 milyon euro öneren İtalyan devi, yıldız oyuncuya 5 yıllık imza attırmayı planlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun, Çağlar Söyüncü transferinde önemli bir referans olduğu öğrenildi. 2018'den beri Leicester City forması giyen 26 yaşındaki savunmacı, 122 karşılaşmada oynadı. 3 kez ağları sarsan Çağlar, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Altınordu'da yetişen başarılı oyuncu, daha sonra Almanya'da Freiburg forması giydi.