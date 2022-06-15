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TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME: Merih Demiral bombası patlıyor mu? Dev takas...

Bonservisi İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta bulunan milli futbolcumuz Merih Demiral, geçtiğimiz sezonu bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak tamamlamıştı. Atalanta'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı yıldız savunma oyuncusu için, Juventus önemli bir takas ile Merih'i göndereceği iddia ediliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 15:50
TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME: Merih Demiral bombası patlıyor mu? Dev takas...

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, kiralık olarak Atalanta'da geçirdiği sezonun ardından Juventus'a dönmeyeceği ifade edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile Juventus, Merih Demiral'ın da dahil olduğu bir takası gerçekleştirmek istiyor. Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan İtalyan oyuncu Jorginho'yu kadrosuna katmak isteyen Juventus'un bu transferde Merih Demiral'ı takasta önerdiği öne sürüldü.

CHELSEA'DEN MERİH'E YEŞİL IŞIK

Önceki sezonlarda Chelsea için vazgeçilmez bir oyuncu olan Jorginho'nun, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından eskisi kadar önemli bir konumda görülmediği ve oyuncunun 1 yıl sözleşmesi kalması sebebiyle Chelsea ile Jorginho'nun yollarının ayrılabileceği belirtildi. Merih Demiral'ı bir süredir takip Chelsea'nin de milli oyuncunun genç yaşı ve yüksek potansiyeli nedeniyle bu takasa sıcak baktığı yazıldı.

Merih Demiral geçen sezon Atalanta formasıyla çıktığı 42 maçta 2 gol atıp 3 asist kaydederken, Jorginho ise Chelsea ile çıktığı 47 maçta 9 gol atıp 4 asist katkısı verdi.

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