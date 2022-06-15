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Matic Roma'da

Jose Mourinho önderliğindeki Roma, Manchester United'dan ayrılan Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Matic Roma'da
Jose Mourinho önderliğindeki Roma, Manchester United'dan ayrılan Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp orta saha ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Daha önce tecrübeli orta saha ile Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilmişti. 2013 yılında Jose Mourinho önderliğindeki Chelsea'ye transfer olan Nemanja Matic, Portekizli teknik adamın Manchester United'ın başına geçmesiyle kırmızı şeytanlara transfer olmuştu. Portekizli teknik adam bu kez başarılı oyuncuyu, geçtiğimiz yıl UEFA Konferans Ligi'ni kazandığı Roma'ya getirdi. Matic Manchester United ile geçen sezon çıktığı 32 maçta, 4 asist yapma başarısı gösterdi. Yeni performansı merak konusu.
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