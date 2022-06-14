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Nemanja Matic Roma'da! Transfer resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu. İngiliz devi Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan yıldız orta saha, İtalya Serie A ekibi Roma ile anlaşmaya vardı. İşte sözleşme detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 16:25
Nemanja Matic Roma'da! Transfer resmen açıklandı

Bir süredir Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Nemanja Matic, Roma'ya transfer oldu. İtalya Serie A ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu. 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Matic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalmıştı.

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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde 3. defa Matic'i çalıştırdığı takımlara getirmiş oldu. Daha önce Chelsea ve Manchester United'da Matic ile çalışan Mourinho, yıldız orta sahayı bu kez Roma'ya getirdi.

Geçtiğimiz sezon İngiliz devinde 32 resmi maça çıkan Sırp futbolcu, 4 asistlik katkı verdi.

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