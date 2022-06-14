Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

EN FAZLA BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN 2. TÜRK OLACAK

Hakan Çalhanoğlu eğer 30 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle United'a transfer olursa, Arda Turan'ın ardından en fazla bonservis bedeli ödenerek transfer olan ikinci Türk futbolcu olmuş olacak.