Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United yolunda... Bununla beraber Newcastle United'ın, Hakan için Inter'e ödemeyi planladığı rakam belli oldu. Newcastle, o rakamı öderse, Arda Turan ile beraber rekoru paylaşacak. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 16:13
Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA NEWCASTLE UNITED KANCASI

İtalyan basınındaki habere göre; Newcastle United, Inter'in iki yıldızı Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'a talip oldu.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

İtalyan devi iki oyuncu için de 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

Haberin devamında, İngiliz ekibinin teklifinin detayına yer verilmezken, Inter'in 30 milyon euronun altına transferlere izin vermeyeceği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

EN FAZLA BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN 2. TÜRK OLACAK

Hakan Çalhanoğlu eğer 30 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle United'a transfer olursa, Arda Turan'ın ardından en fazla bonservis bedeli ödenerek transfer olan ikinci Türk futbolcu olmuş olacak.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?
Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da doğan ve yetişen Türk bir futbolcudur.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

8 Şubat 1994 tarihinde doğan Çalhanoğlu şu anda 28 yaşında.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

Altyapısını 2001-2009 yılları arasında Waldhof Mannheim ve 2009-2011 yılları arasında Karlsruher'de tamamladı.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

Bu süreçte 2010 yılında Türkiye'nin milli futbol takımına seçildi.

Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

Daha sonra Almanya'da birçok başarılı takımda forma giymeye başladı.

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