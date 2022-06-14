Hakan Çalhanoğlu transferde rekora hazırlanıyor! Arda Turan'dan sonra o rakam...

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile başarılı bir sezonu geride bıraktı.
28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı.
28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı.
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile başarılı bir sezonu geride bıraktı.
28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı.
28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NA NEWCASTLE UNITED KANCASI
İtalyan basınındaki habere göre; Newcastle United, Inter'in iki yıldızı Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'a talip oldu.
İtalyan devi iki oyuncu için de 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Haberin devamında, İngiliz ekibinin teklifinin detayına yer verilmezken, Inter'in 30 milyon euronun altına transferlere izin vermeyeceği belirtildi.
EN FAZLA BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN 2. TÜRK OLACAK
Hakan Çalhanoğlu eğer 30 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle United'a transfer olursa, Arda Turan'ın ardından en fazla bonservis bedeli ödenerek transfer olan ikinci Türk futbolcu olmuş olacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?
Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da doğan ve yetişen Türk bir futbolcudur.
8 Şubat 1994 tarihinde doğan Çalhanoğlu şu anda 28 yaşında.
Hakan Çalhanoğlu Mannheim'de doğdu. Ailesi ise aslen Bayburtlu.
Kendisi şu anda Inter'de forma giyiyor.
Hakan Çalhanoğlu küçük yaşlardan beri futbolla uğraşıyor.
Altyapısını 2001-2009 yılları arasında Waldhof Mannheim ve 2009-2011 yılları arasında Karlsruher'de tamamladı.
Bu süreçte 2010 yılında Türkiye'nin milli futbol takımına seçildi.
Daha sonra Almanya'da birçok başarılı takımda forma giymeye başladı.
Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı takımlar şu şekilde:
Karlsruher
Hamburg
Bayer Leverkusen
Milan
Inter