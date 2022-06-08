Zeki Çelik Roma'ya

Fransız ekibi Lille'de oynayan milli futbolcumuz Zeki Çelik, İtalyan devi Roma yolunda. İtalyan gazeteci Di Marzio, "Roma Zeki Çelik ile 2 milyon euro garanti ücrete anlaştı. Kulüpler arasındaki anlaşma henüz sağlanamadı" bilgisini paylaştı. Lille, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki sağ bek için 9 milyon Euro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar ise 6 milyon euro teklif etti. Transferin 7-7.5 milyon euro'ya sonuçlanabileceği bildirildi. Lille'yle Fransa'da şampiyonluk yaşayan genç savunmacı, geçen sezon 40 maçta 3 gol, 3 asistlik katkı yaptı.