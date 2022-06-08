Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'na PSG talip oldu!

Hakan Çalhanoğlu'na PSG talip oldu!

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Fransız devi Paris Saint-Germain'in talip olduğu iddia edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 12:22
Hakan Çalhanoğlu'na PSG talip oldu!

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den sürpriz bir Hakan Çalhanoğlu hamlesi geldi. Fransız devinin Hakan Çalhanoğlu'nu takas yoluyla Wijnaldum'u Inter'e vererek renklerine bağlamak istediği ileri sürüldü.

TAKASTA WIJNALDUM
Star Gazetesi'nin İtalya basınına dayandırdığı habere göre; Fransa devi Paris Saint-Germain, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor. Milli yıldızı takas yoluyla transfer etmeyi planlayan PSG'nin Inter'e Wijnaldum'u önerdi.

INZAGHI ONAY VEREBİLİR

Haberde, Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin bu takasa sıcak baktığı ve Georginio Wijnaldum'u uzun süredir takip ettiği belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına önemli katkıda bulundu.

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