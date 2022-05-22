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Sassuolo - Milan: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İtalya'da şampiyon Milan!

İtalya Serie A'da şampiyonluk düğümü son haftada çözüldü. Lider Milan deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Milan zorlu karşılaşmada rakibini 3-0'lık skorla devirdi ve ezeli rakibi Inter'in 2 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 20:57 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 21:34
Sassuolo - Milan: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İtalya'da şampiyon Milan!

İtalya Serie A 2021-2022 sezonunda şampiyon belli oldu. Son haftalara maçlarını kazanarak giren Milano şehrinin iki ekibi Milan ve Inter şampiyonluk şanslarını son maça taşıdı. Ligde 38. hafta Sassuolo deplasmanına çıkan Milan, rakibini Giroud (2) ve Kessie'nin golleriyle 3-0 mağlup ederken, puanını 86'ya yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TAKIMI INTER, LİGİ 2. BİTİRDİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, sezonun son maçında Samdoria'yı konuk ederken, 3 puanı 3 golle aldı. Milan'ın da kazanmasıyla birlikte Inter bu sonucun ardından sezonu 2. sırada bitirdi.

19. LİG ŞAMPİYONLUĞU

İtalyan teknik adam Stefano Pioli'nin çalıştırdığı Milan, 2010-2011 sezonunda yaşadığı lig şampiyonluğunun ardından, mutlu sona 11 yıl sonra ulaşabildi. Sezon boyunca zirve yarışı içerisinde olan kırmızı-siyahlılar 28. haftada kazandıkları Napoli maçının ardından zirveye yerleşti ve sezon sonuna kadar yerini korudu. Sezonu 66 golle zirvede kapatan Milan'da, Giroud ve Leao attıkları 11 golle takımlarının gol yükünü taşırken, Zlatan Ibrahimovic de 8 gole katkı sağladı. Öte yandan takımın İsveçli yıldızı Ibrahimovic, 2011'de şampiyon oldukları kadroda da yer alıyordu.

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