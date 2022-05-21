Lazio - Verona: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Lazio, sahasında Verona'yı ağırladı.



Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele 3-3 sona erdi ve Lazio UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.



Mücadelede Lazio'nun gollerini 16'da Cabral, 29'da Felipe Anderson ve 62'de Pedro kaydetti. Verona'nın golleri ise 6'da Giovani Simeone, 14'te Lasagna ile 76'da Hongla'dan geldi.



Bu sonuçla Lazio 64 puana yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Verona ise puanını 53 yaptı.