Haberler İtalya Serie A Lazio - Verona: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lazio - Verona: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın son haftasında Lazio sahasında Verona ile karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan zorlu mücadele 3-3 berabere bitti ve Lazio UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 01:05
Lazio - Verona: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Lazio, sahasında Verona'yı ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele 3-3 sona erdi ve Lazio UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

Mücadelede Lazio'nun gollerini 16'da Cabral, 29'da Felipe Anderson ve 62'de Pedro kaydetti. Verona'nın golleri ise 6'da Giovani Simeone, 14'te Lasagna ile 76'da Hongla'dan geldi.

Bu sonuçla Lazio 64 puana yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Verona ise puanını 53 yaptı.

DİĞER
Doğuma günler kala Hande Soral'dan beyazlar içinde hamilelik pozu! "Kuğu gibi Maşallah"
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Balıkesir Edremit'te ünlü şefler ile bir araya geldi
Toroğlu: Mert F.Bahçe'yi yakar!
Yıldız isimden veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı!
Lazio - Hellas Verona maçı ne zaman?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! 01:21
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:19
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:17
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:15
A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! 01:08
Daha Eski
Valencia galibiyetle kapattı! Valencia galibiyetle kapattı! 01:05
6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 00:53
Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik 00:31
PSG'den Metz'e farklı tarife! PSG'den Metz'e farklı tarife! 00:29
Juventus sezonu mağlubiyetle sonlandırdı! Juventus sezonu mağlubiyetle sonlandırdı! 00:27
Almanya Kupası'nı Leipzig kazandı Almanya Kupası'nı Leipzig kazandı 00:19