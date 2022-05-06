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Roma'dan 166 taraftarına final bileti jesti!

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Leicester City'i Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde 1-0 yenerek finale yükselen Roma, sezon başında deplasmanda Bodo-Glimt'e 6-1 yenildikleri maçı izlemeye gelen 166 taraftarına bilet jesti yapmaya hazırlanıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 10:10
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Roma'dan 166 taraftarına final bileti jesti!

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Roma, İngiliz ekibi Leicester City'i 1-1 biten maçın rövanşında 1-0 yenerek finale yükseldi. 1991 yılından bu yana Avrupa'da ilk kez final sevinci yaşayacak İtalyan ekibi, 25 Mayıs'ta Feyenoord'la kupa için yarışacak.

Kulüp, finale çıkmanın mutluluğunu yaşarken taraftarlarına da sürpriz yapma kararı aldı. Roma, 21 Ekim'de Norveç'te Bodo-Glimt ile oynadıkları ve 6-1 yenildikleri mücadeleyi tribünde izleyen 166 taraftarına final bileti hediye edeceğini duyurdu.

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