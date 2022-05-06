Inter - Empoli: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da 36. haftanın kritik maçında Inter, evinde Empoli'yi ağırladı. Müsabakayı Inter, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazandı.

Empoli'nin golleri 5. dakikada Pinamonti ve 28'de Asllani'den geldi.

Inter'in gollerini ise 40. dakikada Romagnoli (KK), 45 ve 64. dakikalarda Martinez ve 90+4'te Alexis Sanchez kaydetti.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 70 dakika sahada kaldı ve 1 asistle oynadı.

INTER ŞAMPİYONLUK AŞKINA!

İtalya Serie A'da Inter bu galibiyetle birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ve puanını 78 yaptı.

Empoli ise 37 puanla 14. sırada bulunuyor.