Haberler İtalya Serie A Inter - Empoli: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter - Empoli: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A’nın 36. haftasında Empoli’yi ağırlayan Inter, 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 4-2 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Inter'e üç puanı getiren golleri Romagnoli (k.k.) Martinez (2) ve Alexis Sanchez kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 21:51
Inter - Empoli: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da 36. haftanın kritik maçında Inter, evinde Empoli'yi ağırladı. Müsabakayı Inter, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazandı.

Empoli'nin golleri 5. dakikada Pinamonti ve 28'de Asllani'den geldi.

Inter'in gollerini ise 40. dakikada Romagnoli (KK), 45 ve 64. dakikalarda Martinez ve 90+4'te Alexis Sanchez kaydetti.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 70 dakika sahada kaldı ve 1 asistle oynadı.

INTER ŞAMPİYONLUK AŞKINA!

İtalya Serie A'da Inter bu galibiyetle birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ve puanını 78 yaptı.

Empoli ise 37 puanla 14. sırada bulunuyor.

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