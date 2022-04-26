Haberler İtalya Serie A Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı

Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı

İtalya'nın ve dünya futbol tarihinin önemli savunmacıları arasında yer alan Giorgio Chiellini, sevenlerini üzen haberi açıkladı.Giorgio Chiellini, yaptığı konuşmada İtalya Milli Takımı'nı bırakacağını duyurdu. İşte o sözler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 14:01
Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı

İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini, Arjantin Milli Takımı ile karşılaşacakları Finalissima 2022 maçının ardından milli takım kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Milli takım ve İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi (Serie A) Juventus'un kaptanı Chiellini, internet yayın platformu DAZN'ye yaptığı açıklamada, "Milli formaya Wembley'de 'Elveda' diyeceğim. Kariyerimin zirvesi Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmaktı. Milli takımı güzel bir anıyla bırakmak istiyorum. Bu (Finalissima 2022) İtalya formasıyla son maçım olacak." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki stoper, ilk defa 2004'te seçildiği milli takımda 2012'de Avrupa ikinciliği, 2020'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Chiellini, 116 kez sahaya çıktığı ve 8 gol attığı İtalya Milli Takımı formasını en fazla giyen 5. futbolcu olma özelliğini taşıyor.

2020 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin arasındaki karşılaşma, 1 Haziran Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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