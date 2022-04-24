Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A'da Inter sahasında Roma'yı 3-1 yenerken ev sahibi takımın gollerinin asistinde Hakan Çalhanoğlu imzası vardı. Milli futbolcunun iki asistlik performansı, İtalyan basınında manşetlere taşındı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:46
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter sahasında ezeli rakiplerinden Roma'yı ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 3-1'lik skorla kazandı.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Inter'in gollerini 30'da Denzel Dumfries, 40'ta Marcelo Brozovic ve 52'de Lautaro Martinez atarken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, birinci ve üçüncü golün asistini yaptı.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Çalhanoğlu böylece ligde bu sezonki asist sayısını da 10'a yükseltti ve asist krallığında zirvede yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Hakan Çalhanoğlu'nun Roma karşısındaki başarılı grafiği, İtalyan basınında manşet oldu.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Inter'in iki maestrosu: Çalhanoğlu ve Brozovic" başlığı ile verdiği haberde milli yıldıza övgüler yağdırdı.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Haberde Çalhanoğlu hakkında şu ifadelere yer verildi:

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Çalhanoğlu ve Brozovic'in büyülü dünyasına hoş geldiniz. Burada ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Onlarla olmak, Inzaghi için biraz da bir alışveriş merkezine gitmek gibi: Giderken aklınızda yalnızca tek bir şey satın almak vardır ancak dolu çantalar ve kocaman bir gülümseme ile çıkarsınız.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Inter'in büyük bir kalbi olduğu doğru ancak beyin olmadan sadece bir anın tadını çıkarabilirsiniz, bütün bir hayatın ya da ligin değil. Çalhanoğlu'nda dün ikisi de vardı. Ligde çift haneli asist sayısına ulaştı (10). Bunu Inter'de daha önce yalnızca Stankovic ve Candreva yapmıştı. Şu an ligde ondan iyisi yok.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Türk oyuncu, birilerinin neşe kaynağı. Başkalarının trafiği algıladığı serbest koridorlar hayal edin. Çalhanoğlu, Inter'in 20 numarası olmasaydı belki de trafik polisi olurdu. Çalhanoğlu'nun özgürlüğü, Inzaghi'nin ona biçtiği oyun tarzının bir sonucudur...

DİĞER
Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Ben hakem olsam penaltıyı..."
Ajda Pekkan'ın yeni evinde yok yok fiyatı ise dudak uçuklattı! Hamam, spor salonu ve 2 havuzu olan 10'uncu kattaki daireyi vinçle gezmişti
Sabitzer'den F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı...
Transferi veto edildi! Sebebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salernitana - Fiorentina maçı saat kaçta?
Hakan iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı!
Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var?
Tolga Karel'in babası hayatını kaybetti
Seferihisar-Samos Adası feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reims - Marsilya maçı saat kaçta? Reims - Marsilya maçı saat kaçta? 12:12
Lille - Strasbourg maçı saat kaçta? Lille - Strasbourg maçı saat kaçta? 12:06
Nice - Troyes maçı saat kaçta? Nice - Troyes maçı saat kaçta? 11:59
Nantes - Bordeaux maçı saat kaçta? Nantes - Bordeaux maçı saat kaçta? 11:50
Milli yıldız manşetlerde! "Inter'in 20 numarası olmasaydı trafik polisi olurdu" Milli yıldız manşetlerde! "Inter'in 20 numarası olmasaydı trafik polisi olurdu" 11:45
Metz - Brest maçı saat kaçta? Metz - Brest maçı saat kaçta? 11:43
Daha Eski
Celtics seride 3-0 öne geçti! Celtics seride 3-0 öne geçti! 11:41
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesi imzayı atıyor! İşte yeni takımı F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesi imzayı atıyor! İşte yeni takımı 11:35
Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum" Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum" 11:31
Clermont - Angers maçı saat kaçta? Clermont - Angers maçı saat kaçta? 11:31
Didier Drogba'ya başkanlık şoku! Seçimi kaybetti Didier Drogba'ya başkanlık şoku! Seçimi kaybetti 11:28
Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:26