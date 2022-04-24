Son dakika spor haberleri: İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler!

Çalhanoğlu ve Brozovic'in büyülü dünyasına hoş geldiniz. Burada ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Onlarla olmak, Inzaghi için biraz da bir alışveriş merkezine gitmek gibi: Giderken aklınızda yalnızca tek bir şey satın almak vardır ancak dolu çantalar ve kocaman bir gülümseme ile çıkarsınız.

Inter'in büyük bir kalbi olduğu doğru ancak beyin olmadan sadece bir anın tadını çıkarabilirsiniz, bütün bir hayatın ya da ligin değil. Çalhanoğlu'nda dün ikisi de vardı. Ligde çift haneli asist sayısına ulaştı (10). Bunu Inter'de daha önce yalnızca Stankovic ve Candreva yapmıştı. Şu an ligde ondan iyisi yok.