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Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Salernitana sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 12:27 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 12:30
Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Salernitana ile Fiorentina bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Salernitana - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - FIORENTINA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Fiorentina maçı 24 Nisan Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve maç S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.

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