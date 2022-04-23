Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Sampdoria bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VERONA - SAMPDORIA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Verona - Sampdoria maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 21.45'de başlayacak ve maç S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.