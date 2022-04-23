Haberler İtalya Serie A Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Hellas Verona sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:30
Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Sampdoria bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VERONA - SAMPDORIA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Verona - Sampdoria maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 21.45'de başlayacak ve maç S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika: Serdar Dursun hat-trick yaptığı maçta tarihe geçti! Alex De Souza'dan sonra bir ilk...
Dünyanın en büyük bayrak balonu Kapadokya'da havalandı
Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...
Spor camiasından 23 Nisan mesajları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter - Roma maçı ne zaman?
Venezia - Atalanta maçı ne zaman?
İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın önemi
İş dünyasından 23 Nisan mesajları
Samsun'da 23 Nisan etkinliği! Burak Kut sahneyi çocuklarla paylaştı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor camiasından 23 Nisan mesajları! Spor camiasından 23 Nisan mesajları! 10:15
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan mesajı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan mesajı 10:08
Verona - Sampdoria maçı ne zaman? Verona - Sampdoria maçı ne zaman? 10:07
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:02
Inter - Roma maçı ne zaman? Inter - Roma maçı ne zaman? 10:00
Hocası konuştu! Beşiktaş'a transfer cevabı Hocası konuştu! Beşiktaş'a transfer cevabı 09:56
Daha Eski
Venezia - Atalanta maçı ne zaman? Venezia - Atalanta maçı ne zaman? 09:55
Torino - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Torino - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 09:51
Yıldız isimden F.Bahçe'ye yeşil ışık! Transfer... Yıldız isimden F.Bahçe'ye yeşil ışık! Transfer... 09:25
Costa için flaş transfer iddiası! Teklif yapıldı Costa için flaş transfer iddiası! Teklif yapıldı 09:24
Yarış kızıştı! Abdülkadir Ömür'e bir talip daha Yarış kızıştı! Abdülkadir Ömür'e bir talip daha 09:08
Rossi Rizespor maçında çilingir oldu! ABD'den sonra... Rossi Rizespor maçında çilingir oldu! ABD'den sonra... 08:58