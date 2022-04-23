Inter - Roma: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 3-1'lik skorla kazandı.

Inter'in gollerini 30'da Denzel Dumfries, 40'ta Marcelo Brozovic ve 52'de Lautaro Martinez kaydetti.

Roma'nın maçtaki tek golü 85. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, birinci ve üçüncü golün asistini yaparken, bu sezonki asist sayısını 10'a yükseltti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Inter, puanını 72'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu Milan'dan devraldı. Roma ise ligde 12 maç sonra kaybederek 58 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Roma da bir sonraki maçında Inter'den 4 gün sonra Bologna'yı evinde ağırlayacak.

