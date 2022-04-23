Haberler İtalya Serie A Inter - Roma: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı!

Inter - Roma: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Roma'yı ağırlayan Inter, sahadan 3-1 galip ayrılarak yeniden liderliğe yükseldi. Inter'in gollerini Dumfries, Brozovic ve Martinez atarken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 2 asist yaparak maça damgasını vurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 21:06
Inter - Roma: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 3-1'lik skorla kazandı.

Inter'in gollerini 30'da Denzel Dumfries, 40'ta Marcelo Brozovic ve 52'de Lautaro Martinez kaydetti.

Roma'nın maçtaki tek golü 85. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, birinci ve üçüncü golün asistini yaparken, bu sezonki asist sayısını 10'a yükseltti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Inter, puanını 72'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu Milan'dan devraldı. Roma ise ligde 12 maç sonra kaybederek 58 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Roma da bir sonraki maçında Inter'den 4 gün sonra Bologna'yı evinde ağırlayacak.

DİĞER
Son dakika: Ronaldo'dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz
Fırtına'nın yıldızı devam edemedi!
Adana'da penaltı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Verona - Sampdoria maçı ne zaman?
Inter - Roma maçı ne zaman?
Başkan Erdoğan'dan çocuklara tavsiye
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Çam ve Sakura Hastanesi'nden 23 Nisan'a özel oyun alanı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı! Hakan iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı! 21:06
Fırtına'nın yıldızı devam edemedi! Fırtına'nın yıldızı devam edemedi! 21:00
Adana'da penaltı kararı! Adana'da penaltı kararı! 20:44
Abdullah Avcı: 15 puanın 4'üne talibiz! Abdullah Avcı: 15 puanın 4'üne talibiz! 20:07
A. Demirspor - Trabzonspor | CANLI A. Demirspor - Trabzonspor | CANLI 19:39
Sprint yarışının galibi Verstappen oldu Sprint yarışının galibi Verstappen oldu 19:09
Daha Eski
Jesus şov yaprı City farka koştu! Jesus şov yaprı City farka koştu! 19:02
Leicester ile Aston Villa yenişemedi Leicester ile Aston Villa yenişemedi 18:57
İzmir'de Arda Turan'a büyük ilgi! İzmir'de Arda Turan'a büyük ilgi! 18:16
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 18:13
Süper Lig'de bir veda daha! Süper Lig'de bir veda daha! 18:02
Bandırmaspor Ankara'da takıldı! Bandırmaspor Ankara'da takıldı! 17:58