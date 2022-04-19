Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Inter - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız

Inter - Milan maçını canlı İZLEMEK için tıklayınız

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Milan maçı 19 Nisan Salı günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

INTER - MILAN MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud