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Roma Teknik Direktörü Mourinho, Diego Armando Maradona'yı andı! İşte o görüntüler

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona'yı İtalya'da andı. İşte o görüntüler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:00
Roma Teknik Direktörü Mourinho, Diego Armando Maradona'yı andı! İşte o görüntüler

Napoli'de Roma ile oynanacak maç öncesi Mourinho, Maradona'yı andı. 18 ay önce aramızdan ayrılan Maradona, Jose Mourinho'nun çok sevdiği isimlerden birisiydi.

Güneşin Derbisi (Derby del Sole) olarak bilinen Napoli – Roma maçı öncesi Mourinho eski dostu Maradona'nın yanına gitti.

Napoli'deki Maradona duvarına çiçek bıraktı ve Napoli taraftarlarının alkışlarıyla saygı duruşunda bulundu.

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