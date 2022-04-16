Cengiz Ünder sözleriyle İtalyan taraftarları kızdırdı!

Performansıyla Marsilya'yı sırtlayan isimlerden biir olan Cengiz Ünder, takım içinde en çok sevilenler arasında yer alıyor. Bu sevgiyi taraftarlardan da gören Ünder, açıklamalarında Roma'da farklı bir atmosfer olduğunu dile getirince olanlar oldu. Taraftarların ve camiaların atmosferini değerlendiren Milli futbolcu, Marsilya'da gördüğü atmosferi Roma'da yaşayamadığını aktardı.

"MARSİLYA GİBİ DEĞİLDİ"

Cengiz Ünder açıklamasında "Kariyerimdeki en çılgın atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Türkiye'de Beşiktaş'ta benzer bir atmosfer var ve bu coşkuyu Marsilya'da da hissedebiliyorum. Marsilya'da Türkiye'deki atmosferi buldum. Roma'da da oynadım ama Marsilya gibi değil. Bu destek, futbol oynama arzumuzun ötesine geçmeye itiyor." ifadelerini kullandı.

İTALYANLARI ÜZDÜ

24 yaşındaki milli futbolcunun bu açıklamalarının eski takımı Roma taraftarlarının tepkisi gördüğü belirtildi. Cengiz Ünder'in Roma'da bekleneni veremediği şeklinde yorumlar yapan İtalyan taraftarları, özellikle taraftar noktasında Marsilya'yı daha ön planda tutmasına da oldukça kırılmış olduklarını dile getirerek oyuncuya tepkli gösterdi.

Marsilya formasıyla bu sezon dört farklı kulvarda 40 karşılaşmada görev alan Cengiz Ünder 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.